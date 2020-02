Wat is de pancreas en waarom is een tumor daar zó moeilijk te behandelen? Vijf  vragen over deze agressieve kanker

"De tumor is dan lokaal té uitgebreid of er zijn snel uitzaaiingen. Op het ogenblik van de diagnose is de tumor slechts bij 15 tot 20% van de patiënten te opereren, en wordt die ook weggenomen. Bij de overige 80 tot 85% - waar de kanker niet te opereren valt - is de tumor vaak zéér resistent aan chemotherapie of immunotherapie of andere doelgerichte therapieën."



"We kennen een aantal factoren in het agressieve groeipatroon van de tumor ook nog niet helemaal waardoor de chemotherapie minder goed werkt. Er is zeker hoop, omdat we de mechanismen beter beginnen te begrijpen. We hopen en verwachten over enkele jaren nieuwe behandelingen aan te bieden."