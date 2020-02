Soldaat schiet zeker 20 mensen dood in een stad in het oosten van Thailand

Volgens het leger zijn er nu al zeker 20 doden en 31 gewonden gevallen. Dat aantal kan nog oplopen, want de dader is dus nog altijd voortvluchtig.

De politie heeft een gespecialiseerde antiterreureenheid per helikopter laten overvliegen vanuit de hoofdstad Bangkok. Het winkelcentrum is nu omsingeld en wordt uitgekamd. Op beelden van het lokale tv-station Amarin is te zien hoe de militairen burgers en kinderen uit het centrum in veiligheid brengen. Het is nu nacht in Bangkok en dat bemoeilijkt de actie van de ordediensten.

Wat de motieven van de dader zijn, is niet duidelijk, maar de man heeft wel foto's op zijn Facebookpagina gepubliceerd en kan dus geïdentificeerd worden. In enkele boodschappen toont hij zich geërgerd over corruptie. Facebook heeft die pagina intussen wel geblokkeerd.