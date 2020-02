2 Belgen vanuit China gerepatrieerd en in quarantaine geplaatst

De vlucht uit Wuhan maakte een eerste tussenlanding in Groot-Brittannië en vloog vervolgens door naar Berlijn om uiteindelijk te landen in Nederland. Voor en tijdens de vlucht werden de nodige veiligheidsmaatregelen genomen onder toezicht van een medisch team.

Ze verblijven in quarantaine in het militaire ziekenhuis van Neder-Over-Heembeek. Daar verblijven ook acht van de negen eerder teruggekeerde Belgen tot het einde van hun quarantaine. De negende persoon, de enige die positief testte op het nieuwe coronavirus, verblijft in het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel.