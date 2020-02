Federaal procureur vindt proces aanslagen te complex voor jury: "Je vraagt niet aan iemand op straat om te opereren"

Het strafrechtelijk onderzoek over de aanslagen in ons land is afgerond, en het proces wordt nu voorbereid. Het assisenproces moet starten in september 2021. Maar de organisatie daarvan is niet simpel. Met mogelijk 13 beschuldigden en 900 betrokken partijen moet het plaatsvinden op de oude NAVO-site in Evere, die nog omgebouwd moet worden. Geraamd kostenplaatje: 20 miljoen euro. Het proces zal uiteindelijk naar schatting zéker 6 maanden duren. Een erg complex huzarenstukje.