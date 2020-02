Coronavirus nu officieel dodelijker dan SARS-uitbraak

SARS verspreidde zich erg snel naar Hongkong, Vietnam en van daaruit naar tal van andere landen in Zuidoost-Azië, maar ook in Noord-Amerika. Het virus was midden 2003 onder controle. Er vielen toen doden in Azië, maar ook in Canada, Frankrijk, Suriname en Zuid-Afrika. De schade aan de Chinese economie was erg groot, maar die herpakte zich vrij snel. Het is afwachten of dat dit keer ook het geval is. Imagoschade was er wel voor China, zeker omdat naast SARS ook andere ziektes, zoals de ook voor mensen dodelijke vogelpest (H5N1), uit dat land afkomstig zijn.

Meer recent was er het MERS-virus (Middle East Respiratory Syndrome), dat in 2012 opgemerkt was in Saudi-Arabië en zich sindsdien over het Midden-Oosten, maar nu ook over Zuidoost-Azië verspreid heeft en waarvan ook gevallen bekend zijn in Oostenrijk en Groot-Brittannië. Ook MERS is een coronavirus zoals SARS en het huidige 2019-nCoV, maar is veel dodelijker: een op de drie met MERS besmette mensen overlijdt. Dat virus komt dus niet uit China en zou van kamelen op mensen overgedragen zijn.