Israël verhindert de uitvoer van Palestijnse landbouwproducten naar de rest van de wereld

Eerder had de Palestijnse Autoriteit al de invoer van vlees, groenten, fruit, sappen en mineraal water uit Israël aan banden gelegd. Die Israëlische uitvoer naar de Palestijnen is goed voor 600 miljoen dollar per jaar; omgekeerd voeren de Palestijnen voor 88 miljoen dollar landbouwproducten uit naar Israël. Dat is twee derde van wat er op de Westelijke Jordaanoever geproduceerd wordt.