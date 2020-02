Limburgse brandweer kreeg al honderden noodoproepen binnen

De Limburgse brandweer had zondagnamiddag de handen vol met het verwijderen van omgewaaide bomen en het opruimen van weggeblazen dakpannen. In Mopertingen kwam een bovengevel naar beneden. In As zal de Bremstraat de hele nacht afgesloten blijven omdat bomen op de bovenleidingen van de elektriciteit vielen. Het was te gevaarlijk om direct herstellingen uit te voeren, zegt burgemeester Tom Seurs (Voluit). "De brandweer kon met de hoogtewerker niet tot aan de bomen geraken en heeft daarom beslist om de herstellingswerken pas morgen uit te voeren. En ook netbeheerder Fluvius kwam ter plaatse en zal morgen pas actie ondernemen. De Bremstraat blijft zolang afgesloten."

In Heers moest de Nieuwe Steenweg naar Veulen een tijdlang afgesloten worden omdat omgewaaide bomen de weg volledig versperden.

Op de Zwarte Markt in Tessenderlo viel een zware tak op een marktwagen. De marktkramer en zijn klanten kwamen er met de schrik van af.