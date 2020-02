Herlees de LIVEBLOG over storm Ciara: verlichtingspaal omver op E40, zeker 2 gewonden, moeizame ochtendspits voorspeld

Tijdens de stormpiek van zondagavond hadden de hulpdiensten niet alleen de handen vol met meldingen van stormschade en wateroverlast. Er liepen ook nog brandmeldingen binnen en die kregen voorrang.

Dat was onder meer het geval in de Roeselaarsestraat in Izegem. Terwijl de regen met bakken uit de lucht viel door de inslag van de regen water in een woning gesijpeld. Dat zorgde voor een kortsluiting. Van brand bleek er ter plaatse geen sprake.

Ook langs de E17 in Zwevegem was er rond 21u melding van een brandende wagen van een Frans duo. De Fransen slaagden er in aan de afrit van de E17 hun voertuig op de pechstrook te parkeren en zich uit de voeten te maken. De brandweer van de zone Fluvia had het vuur snel onder controle maar kon niet verhinderen dat de Peugeot onder de motorkap en gedeeltelijk vooraan uitbrandde. Het voertuig moest getakeld worden. De blussingswerken vonden plaats in de gietende regen door de storm.

In Wevelgem was er nog een brandmelding maar dat bleek gewoon rook van een petroleumvuur dat net in gang was gestoken. Er is overigens ook veel solidariteit voor hulpverleners die bij dit weer op de baan zijn.