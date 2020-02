Mag het afval buiten staan met deze  storm?

Verschillende intercommunales vragen om het afval niet zondagavond buiten te zetten, maar te wachten tot maandagochtend. Als het mogelijk is, zet je het afval ook best op een plekje uit de wind, om te vermijden dat het vuilnis overal gaat rondvliegen. Dat geldt vooral voor papierafval of pmd-zakken die niet zwaar wegen.

De website van Ivago, de afvalophaler in Gent en omgeving geeft deze tips zodat je afval het stormweer kan trotseren:

zet het afval pas iets voor 7 uur buiten, vraag eventueel aan je buren om dat voor jou te doen als je zelf al de deur uit bent

plaats het zoveel mogelijk uit de wind

knoop je zakken stevig dicht en bind het papier en karton heel goed samen

Intercommunale IDM uit de omgeving van Lokeren vraagt om het afval pas tegen 8 uur buiten te zetten of om een ophaalbeurt over te slaan.



Ook Ilva uit de streek van Aalst vraagt om het afval binnen te houden en het bij de volgende inzameling aan te bieden. "Zo vermijden we dat afval op straat belandt en de weggebruikers in gevaar brengt. En zo houden we onze straten netjes. Alvast heel erg bedankt!"