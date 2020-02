Zuid-Koreaanse film "Parasite" is grote Oscarwinnaar en schrijft geschiedenis

Joaquin Phoenix sneed in zijn speech thema's aan zoals dierenrechten, racisme en genderongelijkheid. "Het heeft allemaal te maken met een strijd tegen onrecht", zei hij. "We zijn allemaal bang om te veranderen, maar we kunnen veranderingen tot stand brengen in het voordeel van alle mensen en het milieu. We moeten elkaar helpen groeien." Hij citeerde ook zijn overleden broer River Phoenix: "Bied hulp aan met liefde en vrede zal volgen."

Renée Zellweger zette vooral Judy Garland in de bloemetjes, het Hollywoodicoon dat ze vertolkte in "Judy". Garland was twee keer genomineerd voor een Oscar maar kon er geen winnen. Zellweger nam vandaag haar tweede Oscar mee naar huis.