Storm Ciara houdt lelijk huis in Oost-Vlaanderen: stelling omgevallen in Gent

In Zottegem dreigde het dak weg te vliegen van een zaak in ramen en deuren en in Oudenaarde was er gevaar dat de wind met het dak van de sporthal aan de haal ging. Op beide plaatsen heeft de brandweer de schade kunnen beperken.

Een appartementsgebouw in Lievegem liep schade op toen stukken van het dak dat gemaakt is van een soort synthetische rubber wegvlogen. Isolatiemateriaal vloog tientallen meters ver weg. Voor de brandweer was het bij momenten een huzarenstukje om veilig naar boven te klauteren.