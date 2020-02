Storm Ciara leidt tot veel oproepen maar relatief weinig schade in West-Vlaanderen

De treinen rijden trager, tot maximum 80 per uur. "Bij de invallende duisternis is het voor onze treinbestuurders niet altijd mogelijk om te zien of er takken of bomen op het spoor liggen", zegt Bart Crols van de NMBS. De lange verbindingen vanuit Blankenberge of Oostende zullen vast vertraging oplopen.

En reisorganisator TUI heeft een vlucht uit het Spaanse Malaga en Tenerife afgeleid naar Brussel. "Aan de kust is veel meer wind", zegt Piet Demeyere van TUI. "We kunnen niet het risico nemen dat er iets zou gebeuren met ons personeel dat bezig is op de grond, of op de trappen bij de vliegtuigen."