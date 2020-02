In de late namiddag alvast 58 vluchten geschrapt op luchthaven van Zaventem door storm Ciara

Brussels Airlines schrapt in totaal 38 vluchten naar Duitsland, Groot-Brittannië, Noorwegen, Zweden en Denemarken.



Lufthansa annuleert 14 vluchten van en naar München en Frankfurt. En ook KLM, British Airways en Eurowings schrappen enkele vluchten. Mogelijk beslissen later vanochtend nog meer maatschappijen om vluchten te annuleren.



Wie een vlucht had gepland, checkt best eerst de website van de luchthaven. Ook van op de luchthaven Schiphol in Nederland en de Londense luchthavens worden tientallen vluchten geschrapt door de storm.