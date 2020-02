Strijdende partijen Libië bereiken voorlopig geen akkoord

In Genève vergaderde sinds maandag een gezamenlijke militaire commissie, onder leiding van de Verenigde Naties. De commissie bestaat uit vijf vertegenwoordigers van de internationaal erkende regering van premier Fayez am-Saaraj in Tripoli, en vijf van de afvallige generaal Khalifa Haftar. De commissie werd opgericht in de nasleep van de conferentie over Libië in Berlijn van 19 januari. Daar kwamen de internationale leiders overeen dat het wapenembargo tegen Libië gerespecteerd moet worden, en dat het vredesproces bevorderd moet worden.

Sinds april vorige jaar proberen de troepen van Haftar de hoofdstad Tripoli te veroveren op de interimregering. Momenteel controleert hij al grote gebieden in het oosten en zuiden van Libië. Vorige maand kwam het dankzij Russische en Turkse bemiddeling tot een bestand, maar dat werd sindsdien al verschillende keren geschonden. Sinds het oplaaien van het geweld in april vorig jaar kwamen opnieuw tientallen mensen om het leven, ook burgers.