Thaise militair die bloedbad aanrichtte zelf doodgeschoten: hij voelde zich bedrogen bij vastgoedverkoop  

In totaal stierven 29 mensen. Volgens de Thaise regering zijn er ook 57 gewonden. Of het om licht- of zwaargewonden gaat, is niet duidelijk.

De dader verschanste zich urenlang in de kelder van het winkelcentrum. Veel winkelende mensen konden naar buiten vluchten. De moeder van de schutter werd erbij gehaald om hem te overtuigen zich over te geven. Maar zonder resultaat.



Vannacht trokken gewapende agenten dan het winkelcentrum binnen en konden de schutter uitschakelen. Volgens de eerste berichten van de Thaise regering zou een "financieel geschil" aan de basis liggen. De militair ging door het lint, omdat hij zich bedrogen voelde bij de verkoop van vastgoed.

Schietpartijen zijn zeldzaam in Thailand. Vorige week zijn er wel drie mensen doodgeschoten in de stad Lopburi, maar dat was tijdens een mislukte overval. In het zuiden van het land nabij de grens met Maleisië zijn er af en toe aanslagen van moslimterroristen. Daar woont een islamitische minderheid.