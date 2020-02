Zwitsers keuren via een referendum een wet goed die discriminatie van holebi's verbiedt

De wet tegen discriminatie op basis van seksuele voorkeuren of identiteit is in feite al twee jaar geleden goedgekeurd door het federale parlement, maar conservatieve groepen hadden een referendum daarover afgedwongen. Zij vreesden dat de vrijheid van meningsuiting ondermijnd zou worden.

Een grote meerderheid van de mensen die kwamen stemmen, vindt nu blijkbaar van niet en dus kan de wet echt van kracht worden. De tegenstanders zeggen wel dat ze waakzaam zullen blijven inzake de toepassing ervan.

Concreet zullen restaurants, hotels, vervoersbedrijven, zwembaden en sportcentra voortaan mensen niet meer mogen uitsluiten op basis van hun seksuele geaardheid. Wie dat toch doet, riskeert boetes of in het uiterste geval celstraffen tot drie jaar.

Eerder had Zwitserland discriminatie op basis van ras of religie al verboden en deze wet is er een uitbreiding van. Zowel de Verenigde Naties als de Raad van Europa hadden Zwitserland gevraagd om strenger op te treden tegen seksuele discriminatie.