Een kwart van de Limburgse burgemeesters wil praten over een fusie

Elf burgemeesters geven aan dat ze willen praten of nadenken over een fusie, op voorwaarde dat hun gemeente daar beter van wordt. Daarbij heeft de ligging, grootte of politieke kleur van de burgemeester blijkbaar weinig invloed. Wel geven ze de voorkeur aan een fusie met één of meer buurgemeenten die min of meer even groot zijn. Opgeslorpt worden door een grotere stad ziet niemand zitten.

Burgemeester Eric Awouters (Open VLD-Stroop) van Borgloon is het meest concreet. Volgens hem kan een fusie best met de andere gemeenten die nu al deel uitmaken van het kanton Borgloon: Wellen, Heers, Alken en Kortessem. "Als we kunnen groeien naar een gemeente van zo'n schaal, dan hoop ik dat we fatsoenlijk gekwalificeerd personeel kunnen aantrekken en behouden. En de toekomstige uitdagingen op een goede en financieel verantwoorde manier aankunnen. Elke dag opnieuw zie ik dat er grotere uitdagingen op ons afkomen, waarvoor we gespecialiseerde ambtenaren nodig hebben, en die verhuizen van de ene gemeente naar de andere. We zitten elkaar dus vliegen af te vangen. Een grotere schaal zou het allemaal toch makkelijker moeten maken."