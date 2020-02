"Half jaar na invoering rijverbod nog elke dag 50 overtreders op Grote Markt in Oudenaarde" 

Dagelijks rijden meer dan 50 auto's over een deel van de markt terwijl dat daar al 6 maanden verboden is. Mensen worden gewaarschuwd door verkeersborden en er staat een ANPR-camera om overtreders te betrappen. Toch blijkt dat niet genoeg te zijn want er worden ongeveer 50 mensen per dag betrapt. "Tot mijn verbazing helpt niks", zegt schepen van Mobiliteit Peter Simoens (Open VLD).