Al 16 GAS-boetes voor smaad aan de politie in zone Limburg Regio Hoofdstad

Door een GAS-boete te geven in plaats van een proces verbaal, kan een dossier veel sneller worden afgewerkt. "Het is een andere weg die je bewandelt. Een pv behandelen duurt veel langer omdat het via het openbaar ministerie moet", vertelt Dorien Baens. "Als we zelf een GAS-boete opleggen, dan loopt dat via de gemeentelijke ambtenaar. Dat gaat veel sneller en dan straffen we efficiënter."