Koning Filip verlengt opdracht van Koen Geens (CD&V) met een week:  "Geniet vertrouwen van alle partijen"

Dat is zowat de enige kans voor de groenen om in een regering te geraken, maar dit politieke kleurenpalet is allerminst vanzelfsprekend. “Het is een doodgeboren kind. Dat weten we al sinds de opdracht die Paul Magnette heeft gehad”, zei Wetstraatwatcher Ivan De Vadder vanmorgen in “De ochtend” op Radio 1.

“Eigenlijk draaien we al ruim acht maanden rond dezelfde vraag: “Is het een regering zonder de N-VA of is het een regering met PS én de N-VA”, besloot De Vadder zijn analyse vanochtend.

