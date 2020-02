Bekendste sekswerker van het land gaat opnieuw studeren: "Sekswerk en studeren, een perfecte combinatie"

Het was een opmerkelijk interview bij "Van Gils en Gasten" vorig jaar in mei. De 32-jarige Sigrid Schellen uit Bree vertelde er openlijk over haar job als sekswerker. "Het is een droomjob. Ik bepaal mijn eigen werkritme en doe niets tegen mijn goesting. Het is ook ideaal te combineren met het moederschap", klonk het toen.