CDU-leider Annegret Kramp-Karrenbauer, gedoodverfde opvolger van Merkel, gooit handdoek in de ring

De 57-jarige Annegret Kramp-Karrenbauer, in Duitsland ook bekend als AKK, is van plan ontslag te nemen als leider van de christendemocratische partij CDU. Ze zal zich ook niet kandidaat stellen als bondskanselier bij de verkiezingen van 2021. Dat heeft de woordvoerder van de CDU gezegd.

Kramp-Karrenbauer had eind 2018 het partijvoorzitterschap overgenomen van Angela Merkel, voor een periode van twee jaar. Maar haar parcours was niet vlekkeloos: "Ze deed een paar ongelukkige uitspraken, had het moeilijk om in de belangstelling te komen, kon geen verkiezingen winnen en lag ook intern onder vuur", zegt onze Duitslandkenner Jeroen Reygaert.