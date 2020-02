Chinese president Xi Jinping bezoekt coronaziekenhuis in Peking, al meer dan duizend doden

Boze gebruikers van sociale media richtten hun pijlen niet langer op de lokale takken van de communistische partij, maar spraken hun verontwaardiging uit over het hele totalitaire systeem in China. De hashtag #WijWillenVrijheidVanMeningsuiting was een tijdlang trending op Twitter.

Of het optreden van Xi vandaag een reactie daarop is, is misschien te ver gezocht. Wel had de president lovende woorden voor de vele ziekenhuismedewerkers die strijden tegen het virus: sommigen gaven zelfs hun leven, zei Xi. Enkele waarnemers zagen hierin een indirecte verwijzing naar dokter Li.