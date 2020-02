Dana Winner kondigt eerste internationale gast aan die meekomt naar het Sportpaleis

Dana Winner brengt haar 'One Night Only' show in oktober naar het Sportpaleis in Antwerpen. Maar ze komt niet alleen. Winner brengt onder andere de Britse groep 'Il Divo' mee, "Ik wou klassieke stemmen die toch crossover zijn. Met 'Il Divo' wou ik al lang samenwerken dus ik ben blij dat we ze hebben kunnen strikken. We hebben ze nu en houden ze vast", lacht Winner.

Er staan nog gasten op het lijstje. "Die zijn we nu aan het overlopen om te kijken wie we volgende keer aankondigen."

Wat Winner verwacht van de avond? "Dat de mensen een fijne avond hebben. Én dat we ons amuseren, dat is heel belangrijk en dat stralen we ook uit naar het publiek", vertelt ze.

De rest van 2020 is druk voor Winner. Momenteel is ze bezig met een theatertour, dan komen de zomerconcerten en er is ook een nieuw album in de maak. "Er is nog werk aan de winkel en het gaat enorm snel. Ik ben mij soms niet bewust van hoe snel een jaar gaat. Vroeger op school duurde een jaar verschrikkelijk lang, nu mag het allemaal wat langzamer gaan."

De zangeres wordt vandaag 55 jaar.