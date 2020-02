Onweer trok over het land, wind rukte deel dak Ghelamco Arena in Gent los en 200 zonnepanelen in Kortemark

In Tsjechië kwam een man om het leven nadat hij met zijn auto onder een ontwortelde boom was terechtgekomen. Ook in Duitsland is een chauffeur omgekomen nadat hij met zijn vrachtwagen op een oplegger was gebotst waar wegwerkers rondslingerend puin van de snelweg wilden ruimen in de staat Hessen. Tenslotte is ook een bejaarde man in het Oost-Vlaamse Sint-Niklaas om het leven gekomen tijdens het opruimen van stormschade.