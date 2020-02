Eefje de Visser stelt haar nieuwe plaat voor tijdens Radio 1 Sessie

De Nederlandse singer-songwriter Eefje de Visser heeft vanavond een Radio 1 Sessie gespeeld met nummers uit haar nieuwste album "Bitterzoet". De plaat stond na één week al op nummer 1 in de Ultratop. "Bitterzoet" is het vierde album van Eefje de Visser. Na het succes van "Nachtlicht" was het vier jaar wachten op nieuw werk van de artieste. "Ik wilde heel veel kunnen schrijven en lang kunnen doen over de opname en de productie tot ik het goed genoeg vond om het uit te brengen", zegt ze daarover. Bekijk hierboven het verslag van haar Radio 1 Sessie.