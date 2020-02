Expertencommissie wil fiscaal gunstregime voor sportclubs behouden, in ruil voor aantal heffingen en meer transparantie

En er is ook een juridisch argument. "Het systeem zoals het nu bestaat, houdt juridisch steek en kan niet aangevochten worden. Als er een nieuw statuut zou worden ingevoerd dat afwijkt van het normale systeem voor werknemers, dan zal dat moeten aangemeld worden aan Europa en kan iemand ook naar het Grondwettelijk Hof stappen waardoor het hele systeem zou kunnen ondermijnd worden. We hebben geprobeerd om een zekere stabiliteit te krijgen in het systeem", legt Maus uit.

Ten slotte: in het rapport schrijven de experts dat hun voorstellen al volgend seizoen in voege zouden moeten treden. Maar voor heel wat van hun voorstellen is wetgevend werk en dus nog politiek debat nodig. Met de moeizame regeringsvorming lijkt het erop dat die timing eerder wishful thinking is. CD&V vindt de voorstellen van de experts alvast "ruim onvoldoende". Ook de SP.A noemt de voorstellen "niet ernstig" en houdt vast aan de afschaffing van de fiscale voordelen.