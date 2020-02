Géén Ricky Gervais op de Oscars, maar wel zijn brutale grappen op Twitter

U herinnert zich nog wel de brutale openingsspeech van Ricky Gervais tijdens de uitreiking van de Golden Globes begin januari. In zijn monoloog liet hij geen spaander heel van de aanwezige celebrity’s in de zaal, die hij onder meer verweet geen voeling te hebben met de realiteit en daarom beter hun mond konden houden in plaats van anderen terecht te wijzen. Voor zo’n stoute praat is er op de Oscars, het evenement dat nog altijd beschouwd wordt als de hoogmis der filmprijzen, veel minder plaats. Toch liet de Britse komiek niet na om voor het begin van de show 2 tweets de wereld in te sturen die onmiddellijk op veel gelach en waardering konden rekenen.