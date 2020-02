Ging er te veel aandacht naar storm Ciara? Of heeft deze aandacht net levens gered?

Angst is het onderzoeksdomein van psycholoog Alain Van Hiel (UGent). Hij vraagt om op elk moment correct en objectief te blijven informeren. “Zaai geen paniek en angst. Als er nog van dit soort gematigde stormen opduiken, en we benadrukken telkens dat ze uiterst gevaarlijk zijn, dan zal gewenning optreden. Mensen worden het gewoon en gaan er zelfs niet meer op reageren. Vermijd dus om op elk alarmsignaal in te gaan.”

Ook communicatiewetenschapper Ellen Van Praet (UGent) vindt dat er de voorbije dagen correct is geïnformeerd. “Maar het gaat helaas mis met de naamgeving van deze storm”, vindt Van Praet die betreurt dat stormen voortaan gepersonaliseerd worden. “Waarom moesten stormen een naam krijgen? Vanuit communicatief oogpunt snap ik dat zo’n naam herkenbaar is voor de bevolking. Maar volgens mij heeft het op lange termijn een omgekeerd effect. Je ziet nu al dat mensen op sociale media lachen met de naam Ciara, zeker nu blijkt dat deze storm van een heel andere orde is dan de grote stormen in Amerika. Het is dan de naam die zorgt dat je communicatie aan effect verliest.”