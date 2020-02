Nieuw boek legt het machtsmisbruik achter de schermen van de Nobelprijs Literatuur bloot

Net zoals bij Harvey Weinstein maakte Arnault misbruik van zijn machtspositie, als echtgenoot van een lid van de Zweedse Academie. “Zijn slachtoffers waren jong en wilden gepubliceerd worden”, haalt Gustavsson aan als reden waarom niemand eerder een klacht had ingediend. “Je bent heel kwetsbaar als beginnend auteur, afhankelijk van beurzen.”

Arnault beloofde dat hij hen kon helpen om gepubliceerd te worden, of dreigde ermee hun academische of literaire carrière te dwarsbomen. Het is onduidelijk óf en in welke mate Arnault echt invloed heeft uitgeoefend. Maar het staat vast dat hij veel vrouwen heeft doen geloven dat hij hun carrière kon maken of kraken.

In de nasleep van Gustavssons artikel bleek ook dat via de Zweedse Academie geld werd doorgesluisd naar “Forum”, Arnaults club. Het geld kwam meestal niet terecht bij de artiesten die optraden, maar bij Arnault zelf. Nog schadelijker voor de reputatie van de Academie: Arnault verklapte zeven keer de naam van de toekomstige winnaar van de Nobelprijs Literatuur aan vrienden. Informatie die strikt geheim was, maar die hij dus kreeg van zijn loslippige echtgenote. Informatie die bovendien veel geld waard was bij gokkantoren.