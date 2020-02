Overstromingsgebieden beschermen Oost-Vlaamse gemeenten langs de Schelde tegen springtij

De overstromingsgebieden langs de Schelde tussen Antwerpen en Gent, aangelegd in het kader van het Sigmaplan, zullen de gemeenten die er liggen beschermen tegen wateroverlast. Dat beweert toch de waterbeheerder De Vlaamse Waterweg. De Schelde is op dat gedeelte een getijdenrivier. Dat betekent dat het water er erg hoog komt te staan bij springtij, zoals vandaag. Het kan over de dijken stromen en blijven liggen in de daarvoor aangelegde polders. Hogere dijken rond die polders houden het water nog extra tegen. In Kruibeke spreken de inwoners van “watervallen” als het overstromingsgebied in werking is. Wandelen op de dijken is verboden.