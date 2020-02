Ianthe Tavernier speelt Maria in "The sound of music"

Acteur Koen Van Impe is de tegenspeler van Tavernier en kruipt in de huid van Kapitein Von Trapp. "Ik ben heel benieuwd om zijn goede kanten te ontdekken", zegt hij in "Start je dag". "In het begin is de Kapitein niet zo'n fijne mens tot hij verliefd wordt op Maria. Bovendien ligt er eigenlijk niets vast in onze versie van "The sound of music" want Stany Crets is de regisseur en dan kan alles."

De nieuwe versie van "The sound of music" gaat in première op 6 december 2020 in de Antwerpse Stadsschouwburg.