Jurylid plaatst mening op Facebook na afloop assisenproces: mag dat zomaar?

Het parket van Leuven is een onderzoek gestart naar een jurylid van een assisenproces waar vorige week een uitspraak was. Een man kreeg toen 24 jaar cel omdat hij zijn kapster vermoord had. Het jurylid had na afloop van het proces commentaar gegeven op sociale media over hoe de jury de straf had bepaald. Mag dat zomaar en wat zijn de gevolgen van die uitspraken?