Zuid-Koreaanse zender herenigt moeder met overleden dochter dankzij virtual reality, maar wat doet dat met rouwproces?

De beelden van de "ontmoeting" zijn heel pakkend. We zien de moeder huilen terwijl ze probeert om het gezicht van haar dochter vast te nemen. Rouwspecialist en klinisch psycholoog Manu Keirse vindt dat de makers van de video te ver gaan in hun aanpak. "Mensen die iemand hebben verloren, hebben andere manieren om herinneringen op te roepen. Als ze in een vertrouwde omgeving zijn waar de overleden persoon meestal zat, dan kunnen ze zich hem of haar levendig herinneren."