Kritische journalist over coronavirus verdwenen: "Waarom zou ik bang zijn van jou, Communistische Partij?"

Chen Qiushi (34), een regeringskritische reporter die verslag uitbracht uit Wuhan, is sinds donderdag verdwenen. Chen berichtte via sociale media onder meer over de toestand in ziekenhuizen. De Chinese overheid heeft aan zijn familie laten weten dat hij gedwongen in quarantaine is geplaatst. De verdwijning van Chen lokt veel reactie uit op sociale media, waar internauten vrezen dat de regering hem de mond wil snoeren.