Limburgse brandweerkorpsen moeten nog heel wat stormschade opruimen

In Lanaken en Sint-Truiden zijn scholen vandaag dicht vanwege de storm. In Lanaken zijn dat alle scholen, sommige omdat er vlakbij de school heel wat bomen staan, andere hadden sowieso een vrije dag. In Lanaken is nergens opvang voorzien.

In de Sint-Jan Berchmansschool in Sint-Truiden is er wel opvang. Die school is dicht gebleven omdat er schade was op de speelplaats. Directeur Bart Porrei: "We zagen zondag dat op de speelplaats de serre was gaan vliegen, en dat tafels omgewaaid waren. En dan hebben we beslist om de school te sluiten op maandag." Er zijn 6 kinderen op school voor wie er opvang is. De ouders van de andere kinderen hebben zelf opvang kunnen voorzien. Morgen is de school weer open.