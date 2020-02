Media strijken massaal neer in school in Sint-Niklaas om klasgenoten Storm en Ciara te spotten

Storm Tuyls uit Kruibeke en Ciara Van Looy uit Haasdonk zitten allebei in het 6e jaar Architecturale Vorming in de school Portus Berkenboom in Sint-Niklaas. Tot voor kort was dat de gewoonste zaak ter wereld. Maar dat was buiten de fameuze storm gerekend die zondagavond en -nacht over ons land trok en door de Ieren uitgerekend 'Ciara' gedoopt werd. Toen de ouders van Storm de toevalligheid doorspeelden aan de pers, was Portus Berkenboom even het middelpunt van Vlaanderen.