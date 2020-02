Extra korting als u product even in digitale winkelmandje laat staan: een veelgebruikte strategie van webshops?

Even laten sudderen

"Het is zeker de moeite om producten een aantal uren of dagen in je winkelmandje te laten liggen", zegt online-marketingspecialist Ines Lotfi. "Wanneer je op een webshop cookies aanvaardt, geef je hen de toestemming om je online klikgedrag te volgen." Webshops weten zo welke producten je hebt bekeken en kunnen je dus gericht korting geven op producten die je interessant vindt.

Je zal niet altijd korting krijgen, maar hoe meer gegevens een webshop van je heeft, hoe groter de kans. "Zeker als een webshop je e-mailadres heeft, zullen ze je normaal via mail proberen te overhalen om toch het product te kopen."

Webwinkels proberen ook via Facebook om klanten te overtuigen om een product alsnog te kopen. "Wanneer je op een Facebookadvertentie klikt, weet Facebook dat je geïnteresseerd bent. De kans is groot dat je een van de volgende dagen een kortingcode op je tijdlijn ziet verschijnen."

Wat met privacy?

Je hebt het zelf misschien al gemerkt. Je gaat online op zoek naar een hotel en de volgende dagen (of soms zelfs weken) krijg je overal online-advertenties van hotels te zien. Veel mensen vragen zich af of dit wel allemaal kan volgens de privacywetgeving.

"Mensen vergeten soms dat ze toestemming geven om gevolgd te worden. Als je cookies op een website aanvaardt, dan geef je die website de toestemming om je kliks te volgen", zegt Ines Lotfi. Ook wanneer je een Facebookprofiel aanmaakt, ga je akkoord om je online gedrag te laten volgen.

"Belangrijk is wel om te weten dat we geen echte personen volgen. We zien alleen maar hoeveel mensen een bepaald artikel hebben bekeken. Privégegevens blijven beschermd."

Voordeel voor de consument

Als je het product niet dringend nodig hebt, is het dus zeker de moeite om het een aantal uur in je winkelmandje te laten liggen. "Als de webshop een kortingscode geeft, gebeurt dat meestal tussen de 24 en 48 uur nadat je een product in je digitale winkelmandje hebt gelegd."

Er bestaan ook kleine programmaatjes die je kan downloaden in je internetbrowser. Zij geven je dan een melding wanneer er kortingscodes actief zijn voor de webshop die je bezoekt. "Pouch is de bekendste. Die kan je makkelijk downloaden in Chrome en die zoekt voor jou naar kortingscodes."