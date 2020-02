Mini-Merkel en het veranderde Duitsland: hoe gedoodverfde opvolger Merkel totaal mislukte

Bovendien bleef het niet bij een moeilijke start: de weg lag vol obstakels, maar daarnaast bleek Annegret Kramp-Karrenbauer al snel ook gewoon een slechte chauffeur te zijn. Zo jaagde ze een deel van het land tegen zich in het harnas door tijdens een carnavalsoptreden te lachen met genderneutrale toiletten. "Wie van jullie was onlangs nog in Berlijn? Daar heb je de latte-macchiato-fractie, die de toiletten voor het derde geslacht invoert. Dat is voor mannen die nog niet weten of ze bij het plassen nog mogen staan, of al moeten zitten", zei ze toen tijdens een conference van een halfuur. Het is een beeld dat niet past bij een oerdeftige partij als de CDU.

Dit jaar had Kramp-Karrenbauer, die furore maakte met haar carnavalstypetje "Grietje de poetsvrouw", alvast beslist om geen optredens te geven tijdens carnaval. Het is maar een voorbeeld, maar wel een typerend voorbeeld: AKK leek net niet de vrouw die ze zou moeten zijn om echt de nieuwe Merkel te worden.

Daarnaast had ze het moeilijk om uit de schaduw van Merkel - die met haar goedkeuring kanselier bleef - te komen. De oplossing werd in het voorjaar gevonden, na een potje "koehandel op Europees niveau": de benoeming van defensieminister Ursula von der Leyen tot hoofd van de Europese Commissie gaf de CDU de kans haar nieuwe Merkel meer in de vitrine te plaatsen: Kramp-Karrenbauer werd de nieuwe minister van Defensie. Het zou haar alvast veel aandacht opleveren, en slechter doen dan von der Leyen leek ook niet echt mogelijk.

(lees verder onder de foto)