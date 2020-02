Nieuwe sorteerfabriek in Gentse haven moet extra plastic afval door uitbreiding PMD-zak beter helpen recycleren 

"We merken in Gent alleen al een stijging van 25 procent PMD-afval sinds de invoering van het nieuwe systeem", zegt Mick Van Gaever van sorteerkoepel Fost Plus. "Er zit meer plastic in de zak en dat willen we ook beter sorteren. Het is dan ook logisch dat daar nieuwe installaties voor nodig zijn. Het is de bedoeling dat het PMD-afval uitgesorteerd zal kunnen worden in 14 verschillende, liefst recycleerbare, onderdelen", legt Van Gaever uit. In Oost-Vlaanderen komt er alvast zo'n nieuw sorteercentrum. "We hebben een contract met een bedrijf, daar gaat nog dit jaar zo'n nieuwe fabriek open."