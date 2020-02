Nog nooit keken zo weinig mensen naar de Oscars: halvering in vergelijking met 20 jaar geleden

Nochtans was er hoop na vorig jaar. In 2019 keken voor het eerst sinds lang opnieuw meer mensen naar de uitreiking. Het was toen de eerste uitreiking sinds lang zonder echt vaste host, een poging om de show wat vooruit te doen gaan. Veel kijkers haken immers af door de eindeloos lange reeks categorieën.



Dit jaar was er opnieuw geen vaste host, maar dat heeft deze keer niet kunnen baten. De betere kijkcijfers van 2019 hebben de kentering niet ingezet. In vergelijking met 20 jaar geleden is het aantal kijkers van de uitreiking gehalveerd.

Onder de grafiek geeft filmkenner Ward Verrijcken meer uitleg: