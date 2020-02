Minder Coca-Cola in de Colruyt-rekken: supermarkten almaar vaker in de clinch met grote voedingsbedrijven

De eisen die Coca-Cola stelt aan Intermarché zijn wellicht dezelfde die het stelt aan Colruyt. Maar Coca-Cola is natuurlijk een machtige tegenstander en dus werken de supermarkten al een tijdje samen op Europees niveau om hun belangen beter te verdedigen. Dat vertelde Stefan Van Rompuy van het tijdschrift "RetailDetail" in "De wereld vandaag" op Radio 1: "Colruyt is lid van een Europese groepering van supermarktketens. Zij hebben zich verenigd om samen sterker te staan tegen die multinationals."

"Het conflict is begin dit jaar ontstaan in Frankrijk bij Intermarché - dat ook lid is van die groepering - en heeft zich dan uitgebreid naar Duitsland, naar Edeka, dat is de grootste supermarktketen in Duitsland. En vandaag zie je het dus ook bij Colruyt. Dus je ziet dat die ketens praten met elkaar en dat ze zich solidair tonen met elkaar. "