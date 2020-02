Syrische regeringsleger zet opmars Idlib voort: Turkse militairen gedood, vluchtelingenstroom zwelt aan 

In Taftanaz ligt een van de militaire observatieposten die Turkije heeft in de Syrische provincie Idlib. Turkije heeft ook militairen in Idlib gestationeerd omdat het invloed wil hebben op wat er gebeurt in de grensregio, en omdat het beducht is voor een nieuwe stroom vluchtelingen in de richting van de Turkse grens, die gesloten is.