Podvis: Tien jaar na het dodelijke treinongeval in Buizingen, kan zo'n ramp vandaag opnieuw gebeuren?

De conclusie van de rechter is hoe dan ook duidelijk: NMBS en Infrabel zijn tekortgeschoten in hun veiligheidsvoorzieningen. Hun veiligheidssystemen functioneerden niet naar behoren. Maar doen ze dat vandaag wel? Wat is er toen exact fout gelopen en kan dat vandaag vermeden worden? We praten erover met spoorwegexpert Herman Welter en met Martine Serbruyns, directrice van DVIS, de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen. Samen met VRT-journaliste Els Aeyels, één van de eerste verslaggevers ter plekke, en kapitein bij de brandweer van Antwerpen, Mattias Detobel, voor wie het toen als 22-jarige bij de brandweer van Halle, de eerste interventie ooit was, blikken we terug.