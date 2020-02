Privéfirma's helpen hulpdiensten tijdens storm in Boortmeerbeek

De politie deed gisteren een beroep op Kristof Vandenbosch. Hij heeft een bedrijf voor tuinaanleg en tuinonderhoud in Kampenhout. Dat was één van de twee firma's die bereid waren om te helpen. Met een ploeg van vijf man ging Kristof aan de slag op de Wespelaarsebaan in Boortmeerbeek.

De Wespelaarsebaan was afgesloten voor het verkeer. Enkele bomen hingen over de weg en dreigden te vallen. "Het ging om coniferen van zo'n acht meter hoog", zegt Kristof. "We hebben die zondagavond in de gietende regen afgezaagd en opgeruimd."

Burgemeester Karin Derua (Open VLD) van Boortmeerbeek kon de hulp van de privéfirma's waarderen. Ook een buurvrouw, die op de Wespelaarsebaan woont, was blij met de hulp van Kristof. "Ik was blij dat alles zo vlug en zo netjes was opgeruimd. En dat voor een zondagavond. Chapeau!"