Proces aanslagen 22/3 dan toch niet voor een volksjury? Meeste Vlaamse partijen zijn bereid om wet aan te passen 

Federaal procureur Van Leeuw was gisteren vernietigend over het feit dat het proces over de aanslagen van 22 maart voor assisen zou komen. Hij had het over een "fundamenteel onrechtvaardig" 19de-eeuws systeem dat zeer lang duurt en gevoelig is voor procedurefouten. "Als je ziek bent, moet je naar de dokter gaan. Als je een zware operatie moet ondergaan, is het alsof je aan twaalf mensen op straat een mes geeft".