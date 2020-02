Reanimatie bij 80-plussers is meestal niet zinvol: "Hulpverleners moeten beter afwegen wanneer ze nog kunnen reanimeren"

Reanimatiepogingen bij 80-plussers hebben vaak geen succes en als de patiënt overleeft, dan houdt die er vaak schade aan over. Het debat daarover moet dringend gevoerd worden, concluderen Patrick Druwé (UZ Gent) en Koen Monsieurs (UZA) in een studie die ze publiceren in het Amerikaanse vakblad "Journal of American Geriatrics Society".

"We moeten meer naar objectieve criteria kijken voor we beslissen om zo'n reanimatie te beginnen, en een goede afweging maken tussen de reële kansen van de patiënt en de schade die we door reanimatie kunnen aanrichten," zegt dokter Patrick Druwé in "De ochtend" op Radio 1.