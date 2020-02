Schelde stijgt tot over de "blauwe steen"

Om drie uur zijn de waterkeringsmuren in het centrum van Antwerpen gesloten. Even later stroomde het water over de zogenoemde "blauwe steen", dat is de rand van de Scheldekaaien.

Sommige mensen vonden het boeiend om eens te komen kijken. "Ik ben Antwerpenaar in hart en nieren en ik heb het water nog nooit zo hoog weten staan", zegt één van de nieuwsgierigen.

De Scheldekaaien worden normaal gebruikt als parking. Omdat er overstromingsgevaar was, werd er gevraagd om auto's ergens anders te parkeren. De auto's die er voor het sluiten van de muur nog stonden, werden weggetakeld om schade te voorkomen.