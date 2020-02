Sloopbedrijf De Meuter bepaalt al 50 jaar uitzicht van Brussel

De Meuter is intussen uitgegroeid tot een bedrijf van 250 mensen. Maar dat hadden de broers nooit verwacht. Een halve eeuw geleden namen ze de transportfirma van hun vader over. Die was toen vooral bezig met het vervoer van zand en steenkolen. Een markt die zou uitsterven, en dus besloten de broers om te investeren in een kraan. In 1969 was hun sloopbedrijf een feit: “In het begin deden we vooral de afbraak van huizen, maar toen we de opdracht voor de Brusselse metro binnenhaalden, zijn we vertrokken. In die tijd begonnen de eerste migranten, vooral Marokkanen, bij ons. Heel wat sloopwerk gebeurt manueel, en dus hadden we dringend handen nodig. Ontzettend lieve, en hardwerkende mensen waren dat. Ook vandaag.” vertelt André. En dat volk konden ze goed gebruiken: “We hebben in Brussel voor 90% de metro en tunnels uitgegraven. De afbraak van het betonnen viaduct in Koekelberg en veel meer.” (Lees verder onder foto).