Storm Ciara is geluwd, maar laat zich nog voelen in Oost-Vlaanderen

Als de wind is geluwd gaan boswachters het bos in om te kijken hoe groot de schade aan de bomen is. Boswachter Björn in de Vlaamse Ardennen merkt vooral schade bij de beuken. “De schade aan de bomen die langs de paden staan valt mee want die worden jaarlijks gecontroleerd om te zorgen dat ze niet breken.” Plaatsen waar bomen dieper uit het bos over de paden gevallen zijn, worden de komende dagen opgeruimd. “We roepen op om waakzaam te zijn, dus best nog niet meteen in het bos gaan wandelen en altijd goed kijken of niks boven je hoofd hangt!”

Een populier die niet in een bos stond, wel op een heuvel in deelgemeente Strijpen, is geveld door de wind. De boom was een herkenningspunt waar veel mensen bij afspraken.